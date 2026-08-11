Cercasi tesoretto, Tavares ancora ai margini: è il più sacrificabile

Il calciomercato della Lazio a quasi metà agosto non è ancora decollato e la sensazione è che difficilmente spiccherà il volo, soprattutto senza un’altra cessione importante: ecco dunque che torna in auge il nome di Nuno Tavares, praticamente fuori dai giochi per tutta l’estate e ora di nuovo al centro delle voci di mercato.

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Tavares-Lazio, il Porto ci pensa ancora

Ad oggi c’è sempre stata una cerca distanza tra la richiesta della Lazio per il calciatore e la domanda da parte di altri club. Ora, però, secondo Il Messaggero, il portoghese può tornare al centro dei dibattiti: soprattutto perché la stagione è alle porte e il calciatore non ha praticamente ancora conosciuto Gattuso. Se a questo si aggiunge l’abbondanza di terzini, ecco che Nuno Tavares torna il primo sacrificabile. Non ci sono chissà quanti estimatori in giro, causa purtroppo della sua forma altalenante, ma il Porto un pensiero sul classe 2000 pare lo stia facendo ancora.

Ratkov, un altro nome da tenere d’occhio

Ratkov ha disputato un buon precampionato e oggi è l’uomo copertina della Lazio che, proprio per questo, non lo venderà per pochi soldi. La Lazio si aspetta un’offerta importante per il calciatore anche se ad oggi mancano i possibili sostituti. Con Ivanovic che ha detto no a causa dell’assenza di coppe internazionali e con Piccoli sempre più vicino al Bologna, ecco che le alternative in entrata scarseggiano. Le ultime settimane saranno fondamentali per disegnare la Lazio del futuro.

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