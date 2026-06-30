CALCIOMERCATO LAZIO
Il Porto su Nuno Tavares: il terzino apre al ritorno a casa
Il bisogno di fare cassa imposto dal vincolo del saldo zero impone di considerare tutti i calciatori della Lazio come possibili partenti, Nuno Tavares compreso; oltre alle sirene turche, sponda Fenerbahce e Besiktas, attenzione all’inserimento del Porto di Farioli.
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Il Porto si inserisce per Nuno Tavares: la situazione
La Lazio non chiude le porte a un trasferimento di Nuno Tavares. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, oltre alle possibili soluzioni in Turchia, si è aggiunta una nuova pretendente per il terzino lusitano: il Porto di Farioli. Si tratterebbe di un ritorno a casa per lui, che aprirebbe di buon grado alla destinazione. Sullo sfondo resta l’interessamento della Fiorentina, ma la Lazio vorrebbe cederlo all’estero. La richiesta è elevata, ma si potrebbe chiudere per venti milioni di euro.
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