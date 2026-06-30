Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Il Porto su Nuno Tavares: il terzino apre al ritorno a casa

Published

5 ore ago

on

Tavares Porto

Il bisogno di fare cassa imposto dal vincolo del saldo zero impone di considerare tutti i calciatori della Lazio come possibili partenti, Nuno Tavares compreso; oltre alle sirene turche, sponda Fenerbahce e Besiktas, attenzione all’inserimento del Porto di Farioli.

LEGGI ANCHE: L’Atalanta ci prova per Gila: proposte due contropartite tecniche

Il Porto si inserisce per Nuno Tavares: la situazione

La Lazio non chiude le porte a un trasferimento di Nuno Tavares. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, oltre alle possibili soluzioni in Turchia, si è aggiunta una nuova pretendente per il terzino lusitano: il Porto di Farioli. Si tratterebbe di un ritorno a casa per lui, che aprirebbe di buon grado alla destinazione. Sullo sfondo resta l’interessamento della Fiorentina, ma la Lazio vorrebbe cederlo all’estero. La richiesta è elevata, ma si potrebbe chiudere per venti milioni di euro.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

PIÙ LETTI