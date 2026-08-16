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Tavares cancella tutti i post sulla Lazio dal suo profilo Instagram: addio vicino
Nuno Tavares è sempre più vicino a salutare la Lazio e l’ultimo indizio è arrivato proprio dai social; il portoghese, infatti, ha cancellato dalla sua pagina Instagram tutti i post inerenti alla sua esperienza in biancoceleste.
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Nuno Tavares ai saluti: cancellati i post sulla Lazio dal suo profilo Instagram
Un indizio chiaro, figlio di una volontà ormai palese: lasciare la Lazio. Nuno Tavares, infatti, su Instagram, ha cancellato tutti i suoi post inerenti alla Lazio e al suo periodo in biancoceleste. Un chiaro messaggio rivolto alla società, per lasciarlo andare. Nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi Milan, con un possibile scambio che potrebbe riguardare anche Tomori. Situazione da monitorare, ma il divorzio tra le parti sembra inevitabile.
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