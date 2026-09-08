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Taylor e Tavares si godono il primo posto… al mare
Kenneth Taylor e Nuno Tavares hanno deciso di festeggiare il giorno libero concesso da Gennaro Gattuso dopo la bella vittoria sull’Udinese recandosi al mare, e hanno documentato il loro martedì sui social network.
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Taylor e Tavares se la spassano al mare dopo il trionfo di Udine
La vita di un calciatore è fatta anche di giornate di recupero dopo le partite. Anche gli atleti hanno bisogno di tempo per ricaricare le energie in vista di una settimana come quella che stiamo vivendo, la quale condurrà i biancocelesti alla sfida di sabato contro il Milan.
Tavares e Taylor hanno deciso di trascorrere le 24 ore libere dagli allenamenti insieme, optando per una giornata al mare in compagnia. Il portoghese ha condiviso su Instagram lo scatto che li ritrae insieme, in acqua, suscitando anche un po’ di invidia nei tifosi presi dai loro impegni quotidiani.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|3
|3
|LAZIO
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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