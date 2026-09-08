Connect with us

NOTIZIE

Taylor e Tavares si godono il primo posto… al mare

Published

2 ore ago

on

Nuno Tavares

Kenneth Taylor e Nuno Tavares hanno deciso di festeggiare il giorno libero concesso da Gennaro Gattuso dopo la bella vittoria sull’Udinese recandosi al mare, e hanno documentato il loro martedì sui social network.

Leggi anche: “Melli: “Non mi sono mai divertito così tanto: questa Lazio è fortissima!

Taylor e Tavares se la spassano al mare dopo il trionfo di Udine

La vita di un calciatore è fatta anche di giornate di recupero dopo le partite. Anche gli atleti hanno bisogno di tempo per ricaricare le energie in vista di una settimana come quella che stiamo vivendo, la quale condurrà i biancocelesti alla sfida di sabato contro il Milan. 

Tavares e Taylor hanno deciso di trascorrere le 24 ore libere dagli allenamenti insieme, optando per una giornata al mare in compagnia. Il portoghese ha condiviso su Instagram lo scatto che li ritrae insieme, in acqua, suscitando anche un po’ di invidia nei tifosi presi dai loro impegni quotidiani.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI