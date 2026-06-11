Taylor ha ammiratori in Premier ma la Lazio spara alto

Nella deludente stagione della Lazio c’è un giocatore che ha brillato più degli altri: si tratta di Kenneth Taylor, fortemente corteggiato dai club di Premier League per la sessione estiva di calciomercato.

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Calciomercato Lazio, Taylor ha ammiratori in Premier

Secondo quanto riportato da il Messaggero, diversi club di Premier League avrebbero puntato Taylor, arrivato alla Lazio nel mercato di gennaio. Il centrocampista ha dichiarato di trovarsi bene in biancoceleste, ma non ha nascosto l’ambizione di fare un salto in avanti in carriera. La società, però, spara alto per una sua cessione: 40 milioni di euro. Qualora partisse, sarebbe realizzata un’altra plusvalenza importante da iscrivere a bilancio.

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