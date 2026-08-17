Tifosi infuriati con Taylor: “Piovono critiche sull’olandese”

La stagione della Lazio è iniziata nel peggiore dei modi, dopo la sconfitta contro il Mantova in Coppa Italia sono aumentate paure dubbi e soprattutto critiche verso squadra allenatore e società: uno dei più contestati è stato proprio Kenneth Taylor.

Leggi anche: Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni

Critiche a Taylor dopo Lazio Mantova

Il centrocampista olandese è stato tra i giocatori più deludenti nella serata da incubo della Lazio, eliminata dalla Coppa Italia dopo il 2-0 subito all’Olimpico. Una prestazione opaca, con poca qualità e un’incidenza praticamente nulla sulla manovra biancoceleste, che ha alimentato i dubbi e soprattutto commenti da parte dei tifosi biancocelesti che lo hanno trovato svogliato e poco coinvolto. Il classe 2002 è apparso lontano dal giocatore ammirato nella seconda parte della scorsa stagione e ha faticato a lasciare il segno in una partita nella quale la Lazio avrebbe avuto bisogno della sua personalità. Inevitabili, dunque, le critiche piovute sui social e tra i tifosi, già particolarmente delusi dopo la clamorosa eliminazione contro una formazione di Serie B. A rendere ancora più delicata la situazione è poi arrivata, nelle ore successive alla partita, la notizia secondo cui Taylor avrebbe comunicato alla Lazio la volontà di cambiare aria. L’aria in casa Lazio è già tesa e una situazione del genere non aiuta a rasserenare l’ambiente: il futuro biancoceleste non sembra promettere nulla di buono.

Di Andrea Manassei

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP