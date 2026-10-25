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Si sblocca Taylor, l’olandese festeggia sui social: “Ho riportato indietro l’orologio”

Published

38 minuti ago

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Kenneth Taylor

Kenneth Taylor è l’undicesimo marcatore della Lazio di Gattuso, l’olandese ha festeggiato il suo gol contro il Parma con un post su Instagram emblematico.

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Taylor ha festeggiato sui social il suo primo gol stagionale con la Lazio.

Il centrocampista biancoceleste ha sbloccato la gara contro il Parma con un tiro di una precisione chirurgica, sul quale Corvi nulla ha potuto. Taylor è stato l’undicesimo calciatore della Lazio ad andare a segno in questo inizio di stagione. L’olandese ha mostrato tutto il suo entusiasmo sui social con un post che recitava “Ho riportato indietro l’orologio, continuando ad andare avanti”.

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