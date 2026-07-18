La dolce vita romana di Lady Taylor

Mentre Kenneth Taylor, e tutti i suoi compagni di squadra, sono alle prese con gli allenamenti imposti da mister Gattuso durante il ritiro di Formello, la sua fidanzata e futura sposa, Jade Anna, sembra trovarsi davvero molto bene a Roma, come dimostrano le foto pubblicate sui suoi profili social.

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La fidanzata di Kenneth Taylor gradisce Roma e la vita nella capitale

Jade Anna, influencer, fidanzata e futura moglie di Taylor, dopo il rientro dalle vacanze estive con il centrocampista, ha trascorso alcuni giorni in compagnia delle sue amiche a Roma, divertendosi molto tra passeggiate e aperitivi nella Capitale, inframezzati da qualche tuffo in piscina a casa. Il tutto è stato ripreso in un video, poi pubblicato sui suoi social, dove è molto attiva, con il sottofondo della canzone “Sarà perché ti amo”.

Probabilmente, la melodia è una dedica anche alla città che ha accolto gli olandesi ed è entrata nel loro cuore.

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