NOTIZIE
La dolce vita romana di Lady Taylor
Mentre Kenneth Taylor, e tutti i suoi compagni di squadra, sono alle prese con gli allenamenti imposti da mister Gattuso durante il ritiro di Formello, la sua fidanzata e futura sposa, Jade Anna, sembra trovarsi davvero molto bene a Roma, come dimostrano le foto pubblicate sui suoi profili social.
Leggi anche: “Julia Roddar, una ex Leonessa per la Lazio Women“
La fidanzata di Kenneth Taylor gradisce Roma e la vita nella capitale
Jade Anna, influencer, fidanzata e futura moglie di Taylor, dopo il rientro dalle vacanze estive con il centrocampista, ha trascorso alcuni giorni in compagnia delle sue amiche a Roma, divertendosi molto tra passeggiate e aperitivi nella Capitale, inframezzati da qualche tuffo in piscina a casa. Il tutto è stato ripreso in un video, poi pubblicato sui suoi social, dove è molto attiva, con il sottofondo della canzone “Sarà perché ti amo”.
Probabilmente, la melodia è una dedica anche alla città che ha accolto gli olandesi ed è entrata nel loro cuore.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 ora ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO14 ore ago
Sergi Dominguez: la svolta non c’è, il rebus è il riscatto. La Lazio lo lega all’Europa, e Gattuso chiama
-
NOTIZIE15 ore ago
Gattuso cambia il ritiro e premia la squadra: lunedì lo stop, i giocatori dormiranno a casa
-
NOTIZIE1 giorno ago
Il Frosinone continua a seguire Artistico, arriverà un’offerta?