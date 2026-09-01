Frattesi-Taylor, Gattuso gli affida il centrocampo: il punto di forza della Lazio

Kenneth Taylor e Davide Frattesi, la coppia che non ti aspettavi ma che sta cambiando il centrocampo della Lazio; mister Gattuso gli ha affidato le chiavi della mediana e ha deciso di ripartire da loro.

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Gattuso affida il centrocampo della Lazio a Taylor e Frattesi

Giocatori simili, ma che non si pestano i piedi. Complementari, di livello e spessore. Dopo un’estate un po’ turbolenta, Taylor pare abbia rimesso il turbo e ricominciato a macinare gioco. Frattesi, invece, ha avuto un impatto devastante con il mondo Lazio. Due giornate di campionato e due gol. Una partita, la prima, da subentrato, e la seconda da titolare. Un reparto, il centrocampo, che non può prescindere da loro e al quale Gattuso ha affidato le chiavi della squadra.

Frattesi si inserisce, spacca le difese, buca e perfora la tattica avversaria. E’ come se la Lazio giocasse con un attaccante in più. Profondità, verticalità, attacco dello spazio, densità in area di rigore. Tutte queste cose, prima, mancavano. Serviva un calciatore così, con queste caratteristiche. Serviva il suo carisma, la sua voglia di leadership e di diventare punto e riferimento dell’intero gruppo squadra.

Poi c’è Taylor, colui che cerca, scandaglia e trova costantemente il pallone. Fase interdittiva e di impostazione perfetta, ottima visione di gioco, grande raccordo tra i reparti. Passaggi riusciti, giocate intelligenti, attenzione nelle marcature preventive, complementarietà di intenti. Il centrocampo biancoceleste sta diventando un fortino inespugnabile.

di Claudio Troilo

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