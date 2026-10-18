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Problemi per Taylor: l’olandese costretto al cambio
Preoccupano le condizioni di Kenneth Taylor: l’olandese è stato costretto al cambio nel corso del secondo tempo della sfida tra Juventus e Lazio. Al suo posto entra Dele-Bashiru.
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Juventus Lazio, Taylor chiede il cambio: si teme un guaio fisico
È il 69′ della partita fra Juventus e Lazio, quando Taylor spazza fuori il pallone, pur non essendo pressato: l’olandese mette fuori il pallone con la precisa volontà di uscire dal campo. Il colpo subito alla coscia in un precedente scontro con Douglas Luiz, infatti, è tanto violento da impedirgli di proseguire la gara. La speranza è che si tratti di una semplice botta. Al suo posto entra Dele-Bashiru.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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