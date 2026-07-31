CALCIOMERCATO LAZIO
La Juventus mette gli occhi su Taylor: l’olandese piace a Spalletti
Dopo il battibecco con Gattuso in allenamento, le voci sul futuro di Kenneth Taylor alla Lazio si stanno rincorrendo; nelle ultime ora, infatti, la Juventus avrebbe messo gli occhi proprio sul centrocampista olandese, che piacerebbe molto a Spalletti. Ecco le ultime.
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Calciomercato: la Juventus su Taylor della Lazio, tutti gli aggiornamenti
Secondo quanto riferito nelle ultime ore, Kenneth Taylor starebbe ricevendo la corte da parte di Carnevali e, quindi, della Juventus. Il centrocampista olandese, arrivato a gennaio scorso alla Lazio, piacerebbe molto a Luciano Spalletti. L’ex Ajax, secondo quanto raccolto, avrebbe chiesto alla società biancoceleste di cambiare aria, al di là del confronto/scontro avuto con il tecnico calabrese.
Mesi fa si era parlato di un interessamento da parte della Premier, poi non concretizzatosi. Ora la Vecchia Signora potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane, ma la Lazio per lasciarlo partire chiederà certamente una cifra considerevole. Carnevali e Massara sono alla ricerca di un nuovo innesto per il centrocampo della Juventus, e l’olandese potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta da non lasciarsi sfuggire. In tal senso, le prossime settimane potranno essere decisive.
di Claudio Troilo
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