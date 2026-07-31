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La Juventus mette gli occhi su Taylor: l’olandese piace a Spalletti

Published

5 ore ago

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Taylor Juventus

Dopo il battibecco con Gattuso in allenamento, le voci sul futuro di Kenneth Taylor alla Lazio si stanno rincorrendo; nelle ultime ora, infatti, la Juventus avrebbe messo gli occhi proprio sul centrocampista olandese, che piacerebbe molto a Spalletti. Ecco le ultime.

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Secondo quanto riferito nelle ultime ore, Kenneth Taylor starebbe ricevendo la corte da parte di Carnevali e, quindi, della Juventus. Il centrocampista olandese, arrivato a gennaio scorso alla Lazio, piacerebbe molto a Luciano Spalletti. L’ex Ajax, secondo quanto raccolto, avrebbe chiesto alla società biancoceleste di cambiare aria, al di là del confronto/scontro avuto con il tecnico calabrese.

Mesi fa si era parlato di un interessamento da parte della Premier, poi non concretizzatosi. Ora la Vecchia Signora potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane, ma la Lazio per lasciarlo partire chiederà certamente una cifra considerevole. Carnevali e Massara sono alla ricerca di un nuovo innesto per il centrocampo della Juventus, e l’olandese potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta da non lasciarsi sfuggire. In tal senso, le prossime settimane potranno essere decisive.

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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