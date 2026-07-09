Taylor imprescindibile, per Gattuso vale per tre: ecco dove giocherà

Kenneth Taylor, oltre che per Sarri da gennaio in avanti, sarà imprescindibile anche per Gennaro Gattuso; l’olandese è l’asse che non vacilla di questa Lazio traballante e per l’ex Ct della Nazionale l’ex Ajax può essere “modellato” tatticamente. Ecco dove potrà giocare.

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Taylor come mediano, trequartista o mezzala: ecco dove giocherà con Gattuso

AGGIORNAMENTO 9 LUGLIO – Con il via al ritiro estivo, in casa Lazio iniziano a delinearsi anche le prime riflessioni tattiche di Gennaro Gattuso. Con il ritorno al 4-2-3-1, la collocazione in campo di Kenneth Taylor potrebbe cambiare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, Gattuso starebbe valutando l’ipotesi di schierare Taylor sulla trequarti, alle spalle dell’attaccante, per valorizzarne la qualità tecnica e la capacità di inserirsi negli spazi. Le decisioni definitive, tuttavia, arriveranno soltanto dopo l’inizio degli allenamenti: da lunedì il tecnico inizierà a testare sul campo le diverse soluzioni tattiche.

AGGIORNAMENTO ORE 15.50 – Come riportato da La Repubblica, il nuovo allenatore della Lazio ha parlato in giornata, piuttosto a lungo, al telefono, con il centrocampista. Rino vuole creare subito un legame forte con tutto il gruppo. E in particolare con i giocatori più talentuosi. L’ex ct della Nazionale italiana stima molto l’olandese, e glielo ha prontamente comunicato. Desidera fortemente trattenerlo, nonostante alcune richieste sul mercato, e glielo ha riferito in totale trasparenza.

Taylor si è rivelato il miglior acquisto fatto dalla Lazio nel mercato di riparazione di gennaio al punto che, fin da subito, è stato schierato titolare senza mai più uscire dal campo. Con il cambio di panchina, però, ora potrebbe modificarsi anche la sua posizione in campo.

Gattuso sta ragionando sul modulo, 4-3-3 o 4-2-3-1, e al momento l’ex Ajax parte favorito come mezzala. In quel ruolo ha convinto di più e ha mostrato di avere notevoli capacità d’inserimento, confermata anche dai 3 gol messi a segno.

Nel 4-3-3, invece, il suo ruolo sarebbe quello di interno sinistro, mentre nel 4-2-3-1 potrebbe essere utilizzato a centrocampo al fiano di Rovella e Cataldi, più che in posizione più avanzata sulla trequarti. Tutto è ancora in fase embrionale, servirà lavorare a Formello per scoprire quale sarà la chiave tattica più adeguata.

Redazione Lazionews.eu

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