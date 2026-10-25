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Anche Taylor batte un colpo: è il marcatore numero 11 per la Lazio

Published

32 minuti ago

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Taylor Lazio marcatori

Si aggiunge anche Kenneth Taylor alla lunga lista dei marcatori della Lazio di quest’anno, che manda in gol praticamente tutti i suoi giocatori: il centrocampista olandese ha trovato la sua prima rete, da quando è arrivato Rino Gattuso, aprendo la partita contro il Parma.

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Taylor entra tra i marcatori della Lazio

Il numero 24, con un tiro mancino a fil di palo, ha infilato il portiere Corvi e portato in vantaggio i biancocelesti nella partita che poi avrebbero vinto contro i gialloblu. Come riportato dal Corriere dello Sport, con la sua rete, l’ex Ajax è diventato l’undicesimo calciatore ad aver segnato in questa stagione, insieme a Frattesi, Gudmundsson, Cancellieri, Noslin, Zaccagni, Tavares, Isaksen, Pinamonti, Provstgaard e Dele-Bashiru.

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