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Anche Taylor batte un colpo: è il marcatore numero 11 per la Lazio
Si aggiunge anche Kenneth Taylor alla lunga lista dei marcatori della Lazio di quest’anno, che manda in gol praticamente tutti i suoi giocatori: il centrocampista olandese ha trovato la sua prima rete, da quando è arrivato Rino Gattuso, aprendo la partita contro il Parma.
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Taylor entra tra i marcatori della Lazio
Il numero 24, con un tiro mancino a fil di palo, ha infilato il portiere Corvi e portato in vantaggio i biancocelesti nella partita che poi avrebbero vinto contro i gialloblu. Come riportato dal Corriere dello Sport, con la sua rete, l’ex Ajax è diventato l’undicesimo calciatore ad aver segnato in questa stagione, insieme a Frattesi, Gudmundsson, Cancellieri, Noslin, Zaccagni, Tavares, Isaksen, Pinamonti, Provstgaard e Dele-Bashiru.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|7
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|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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