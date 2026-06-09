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Taylor paperone: l’anello di matrimonio per la fidanzata è costato uno sproposito!

Published

22 ore ago

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Kenneth Taylor

Kenneth Taylor si sposa con la fidanzata Jade Anna van Vliet e, per la richiesta di matrimonio, le ha comprato un anello il cui valore ammonterebbe tra i 60mila e i 150mila euro. Un diamante bianco da quattro carati.

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Taylor si sposa: ecco il valore dell’anello regalato alla fidanzata

Un anello dal valore che oscilla tra i 60mila e i 150mila euro, quello regalato dall’olandese Taylor alla fidanzata Jade Anna van Vliet. Un diamante bianco di quattro carati, per promettersi amore eterno e sposarsi dopo un lungo fidanzamento. “Ha scelto un diamante bianco da quattro carati. Davvero pazzesco. Si è impegnato tantissimo”, ha raccontato la ragazza ai microfoni di voetbalprimeur.nl. “Il fidanzamento lo avete praticamente visto. Saremmo dovuti andare a cena fuori, e invece siamo andati in un grandissimo parco a Miami. Lì mi ha chiesto di sposarlo. È stato molto bello e intimo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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