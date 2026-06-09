NOTIZIE
Taylor paperone: l’anello di matrimonio per la fidanzata è costato uno sproposito!
Kenneth Taylor si sposa con la fidanzata Jade Anna van Vliet e, per la richiesta di matrimonio, le ha comprato un anello il cui valore ammonterebbe tra i 60mila e i 150mila euro. Un diamante bianco da quattro carati.
Leggi anche: Taylor: “Tornerei subito all’Ajax, è casa mia”
Taylor si sposa: ecco il valore dell’anello regalato alla fidanzata
Un anello dal valore che oscilla tra i 60mila e i 150mila euro, quello regalato dall’olandese Taylor alla fidanzata Jade Anna van Vliet. Un diamante bianco di quattro carati, per promettersi amore eterno e sposarsi dopo un lungo fidanzamento. “Ha scelto un diamante bianco da quattro carati. Davvero pazzesco. Si è impegnato tantissimo”, ha raccontato la ragazza ai microfoni di voetbalprimeur.nl. “Il fidanzamento lo avete praticamente visto. Saremmo dovuti andare a cena fuori, e invece siamo andati in un grandissimo parco a Miami. Lì mi ha chiesto di sposarlo. È stato molto bello e intimo”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Al Sadd Romagnoli, brusca frenata: ecco la settimana decisiva!
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Mandas, il Bournemouth c’è ancora ma Gattuso ci vuole puntare: le ultime
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 ore ago
Naufraga l’affare Diogo Leite: pista chiusa, un altro club su di lui
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Cataldi procede nel recupero dall’infortunio e incontra Gattuso