Ancora panchina per Taylor: per Xavi è un sostituto

Sosta dal sapore dolce amaro per Kenneth Taylor: nonostante la sua Olanda possa sorridere per il successo sulla Serbia, il centrocampista della Lazio è rimasto ancora una volta in panchina, così costretto nuovamente ad assistere alla partita da bordocampo.

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Olanda Serbia, ancora panchina per Taylor

Le reti di Koopmeiners e Zirkzee consegnano la vittoria all’Olanda di Xavi, che ancora una volta ha deciso di fare a meno di Kenneth Taylor. Nei quattro impegni disputati durante la maxi sosta il centrocampista della Lazio è sceso in campo appena per 23′, nella partita d’andata contro la Serbia del 27 settembre. Da allora è sempre rimasto in panchina. Può così tornare al quartier generale biancoceleste con le pile cariche per mettersi immediatamente a disposizione di Gennaro Gattuso.

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