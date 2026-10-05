Connect with us

NOTIZIE

Ancora panchina per Taylor: per Xavi è un sostituto

Published

43 minuti ago

on

Taylor panchina Olanda Serbia

Sosta dal sapore dolce amaro per Kenneth Taylor: nonostante la sua Olanda possa sorridere per il successo sulla Serbia, il centrocampista della Lazio è rimasto ancora una volta in panchina, così costretto nuovamente ad assistere alla partita da bordocampo.

LEGGI ANCHE: Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 5 ottobre 2026

Olanda Serbia, ancora panchina per Taylor

Le reti di Koopmeiners e Zirkzee consegnano la vittoria all’Olanda di Xavi, che ancora una volta ha deciso di fare a meno di Kenneth Taylor. Nei quattro impegni disputati durante la maxi sosta il centrocampista della Lazio è sceso in campo appena per 23′, nella partita d’andata contro la Serbia del 27 settembre. Da allora è sempre rimasto in panchina. Può così tornare al quartier generale biancoceleste con le pile cariche per mettersi immediatamente a disposizione di Gennaro Gattuso.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI