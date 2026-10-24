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Si sblocca Taylor, primo gol in campionato contro il Parma

Published

3 ore ago

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Taylor prima rete Lazio Parma

Kenneth Taylor trova finalmente la prima rete in questo campionato con la maglia biancoceleste, durante la sfida dell’Olimpico fra Lazio e Parma.

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Prima rete per Taylor in Lazio Parma

La Lazio passa in vantaggio nel secondo tempo grazie alla prima rete in campionato al 50′ minuto per Kenneth Taylor. L’olandese, dopo un primo tempo intenso, nel quale ha percorso più chilometri di chiunque, trova il gol grazie ad un sinistro a fil di palo e batte Corvi.

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