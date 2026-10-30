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Gattuso ad un bivio, può cambiare il rigorista della Lazio
La Lazio procede spedita nel suo avvio di stagione in campionato quasi perfetto, l’unico neo è rappresentato dal doppio errore dal dischetto contro il Sassuolo: mister Gattuso starebbe valutando di cambiare il primo rigorista biancoceleste affidandosi a Taylor.
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Taylor potrebbe diventare il nuovo primo rigorista della Lazio.
I due rigori sbagliati da Zaccagni e Frattesi contro il Sassuolo non hanno impedito alla Lazio di imporsi per 6-2 al Mapei Stadium. Tuttavia, secondo La Repubblica, mister Gattuso starebbe pensando alla possibilità di affidarsi a Taylor come primo rigorista della squadra.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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