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Gattuso ad un bivio, può cambiare il rigorista della Lazio

Published

59 minuti ago

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taylor primo rigorista lazio

La Lazio procede spedita nel suo avvio di stagione in campionato quasi perfetto, l’unico neo è rappresentato dal doppio errore dal dischetto contro il Sassuolo: mister Gattuso starebbe valutando di cambiare il primo rigorista biancoceleste affidandosi a Taylor.

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Taylor potrebbe diventare il nuovo primo rigorista della Lazio.

I due rigori sbagliati da Zaccagni e Frattesi contro il Sassuolo non hanno impedito alla Lazio di imporsi per 6-2 al Mapei Stadium. Tuttavia, secondo La Repubblica, mister Gattuso starebbe pensando alla possibilità di affidarsi a Taylor come primo rigorista della squadra.

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