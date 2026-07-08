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Vacanze finite per Taylor: l’olandese rientra a Roma
La nuova stagione sta per iniziare per i giocatori della Lazio, ed è tempo di tornare a Formello per svolgere il ritiro e conoscere Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore: il raduno è fissato per il 9 luglio, per chi è già disponibile, le visite mediche sono state programmate e, poi, si partirà con gli allenamenti; Kenneth Taylor, tra gli altri, è in procinto di rientrare a Roma dopo le vacanza americane.
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Taylor sta per rientrare a Roma dopo le vacanze a Miami
Taylor, come testimonia il suo ultimo post su Instagram, si è goduto qualche settimana di relax a Miami, insieme alla fidanzata e promessa sposa, prima di fare ritorno nella Capitale. “Goodbye Vice City” è il messaggio che si legge sotto il post, in riferimento alla metropoli fittizia creata per il celeberrimo videogioco Grand Theft Auto e chiaramente ispirata alla metropoli della Florida. A quanto pare, l’olandese apprezza il gaming.
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