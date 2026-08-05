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Taylor, il simpatico siparietto social con la fidanzata
Il centrocampista della Lazio Kenneth Taylor, protagonista di una recente diatriba con mister Gattuso, poi rientrata, ha subito l’ironia della fidanzata e futura moglie sui social, in un siparietto tutto da ridere.
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La fidanzata di Taylor commenta ironicamente un post del calciatore della Lazio.
Kenneth Taylor sta lavorando duramente sotto il sole di Formello, vuole crescere individualmente, ma soprattutto vuole dare una mano alla Lazio nella stagione che sta per cominciare, che si preannuncia piuttosto complicata. Sui suoi social il calciatore olandese ha pubblicato immagini di momenti di campo e anche di vita privata, con la didascalia “Foundation first”, ovvero “prima la base”.
La fidanzata e promessa sposa Jade Anna ha ironizzato sul post di Taylor, visto che la frase scritta dal giocatore viene spesso utilizzata dalle influencer di make up, che intendono il fondotinta come base. Questo spiega il commento “Concealer next?” (“Poi il correttore?”) della ragazza. Battuta che ha suscitato più di qualche sorriso.
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