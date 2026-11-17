In questi primi tre mesi di stagione, Kenneth Taylor si sta dimostrando una cerniera per il centrocampo della Lazio: propositivo in avanti e prezioso quando si difende, padroneggiando la mediana in ogni fase, come certificano anche le sue statistiche da urlo.

Leggi anche: “Provstgaard obiettivo di Chivu, richiesta monstre di Lotito: la situazione“

Le statistiche di Taylor sono pazzesche, in questo inizio di campionato

Non è certo un caso se numerosi club, tra cui la Juventus, ma anche alcune inglesi, si stiano muovendo per richiedere informazioni sull’olandese. Angelo Fabiani ha garantito che non partirà nessuno a gennaio, e Rino Gattuso non può che sperare che il suo ds non faccia pretattica, ma sia sincero, perché perdere un centrocampista con questi numeri sarebbe una pessima notizia.

Taylor è stato spesso decisivo fin qui, con due gol e un assist in undici partite. Tutti hanno portato punti. Ma i numeri che sorprendono davvero sono altri e riguardano il suo modo di giocare, oltre che la sua posizione in campo. FootNews.ai, aggregatore statistico sul calcio, ha analizzato come Taylor sia il secondo, tra i centrocampisti della Serie A per passaggi, nell’ultimo terzo di campo. Ne ha già completati 193, in 942 minuti giocati. Meglio di lui ha fatto solamente Douglas Luiz, della Juventus, a quota 223 e grazie a 19 minuti di più trascorsi in campo.

L’apporto di Taylor si fa sentire anche senza palla. Lo dimostra un altro dato. I suoi recuperi palla che hanno effettivamente aiutato la Lazio a segnare sono ben quattro. Ciò significa che per quattro volte, da una sua azione difensiva è nata una rete.

L’olandese è primo da solo tra i centrocampisti della Serie A in questa speciale classifica: dietro di lui ci sono Ndour, Barella e il compagno di squadra Frattesi, tutti fermi a quota due. Solo un terzino può vantare lo stesso risultato, ovvero Di Lorenzo del Napoli.

Se la Lazio è prima in classifica da sola dopo undici giornate di campionato, c’è dunque anche lo zampino di Taylor, il quale già con Sarri aveva fatto vedere grandi cose in poco tempo. Anche il ct dell’Olanda, Xavi, si è accorto del suo valore, e lo ha convocato per questa sosta. Chissà che presto non si prenda anche il centrocampo degli orange.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP