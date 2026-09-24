Taylor non conquista Xavi: contro la Germania resterà in tribuna

Dopo aver riconquistato la Nazionale olandese dopo aver perso il Mondiale, Kenneth Taylor è chiamato a convincere Xavi, il CT designato dai Paesi Bassi per il nuovo corso; l’opera si preannuncia complicata, considerato che per la partita contro la Germania il centrocampista della Lazio è destinato a sedere in tribuna.

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Esperienza con i Paesi Bassi in salita per Taylor: tribuna contro la Germania

Come rivelato dal portale nos.nl, Xavi avrebbe deciso di tenere fuori Taylor per il primo impegno dei Paesi Bassi durante la maxi sosta per le Nazionali. Il centrocampista biancoceleste, quindi, dovrebbe assistere alla sfida di Nations League contro la Germania dalla tribuna. Non è il solo che sarebbe stato lasciato fuori dai titolari e dai panchinari: anche Jurriën Timber e Gjivai Zechiël prenderanno posto vicino al classe 2002.

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