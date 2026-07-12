Tchaouna: “Ho giocato in A con la Lazio, ma la Premier è il miglior campionato del mondo”

Dopo la notizia dell’ufficialità del passaggio di Loum Tchaouna al Coventry City, squadra neopromossa in Premier League, ai microfoni ufficiali del club inglese l’ex biancoceleste ha parlato della sua nuova avventura: ecco le sue parole.

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Le parole di Tchaouna nell’intervista da nuovo giocatore del Coventry City

“Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova stagione in Premier League, mi sento bene e pronto per la sfida. La scorsa stagione ero al Burnley in Premier League, il che è stato incredibile. Porterò la mia energia, determinazione e leadership alla squadra. Ho giocato in Ligue 1, in Serie A e ora gioco in Premier League, il miglior campionato del mondo, quindi ho molta esperienza per la mia giovane età. Sono felicissimo di giocare alla Coventry Building Society Arena e non vedo l’ora che inizi la nuova stagione”.

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