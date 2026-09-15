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Bologna, Tedesco a rischio esonero: c’è anche un ex Lazio tra i possibili sostituti

Published

2 ore ago

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Tedesco Bologna esonero

L’allenatore del Bologna, Domenico Tedesco, sarebbe già a rischio esonero: dopo i pessimi risultati in questo avvio di campionato, un solo punto raccolto e sconfitta con la Lazio nella prima giornata, la società starebbe pensando a un cambio sulla panchina. Tra i possibili sostituti, ci sarebbe anche un ex Lazio: ecco quale.

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Tedesco a rischio esonero a Bologna: l’ex Lazio Pioli tra i possibili sostituti

 In caso di addio, ci sarebbero già i primi nomi per il suo sostituto in panchina: in lista sono presenti Palladino, D’Aversa e l’ex Lazio Pioli. Attese novità nelle prossime ore

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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