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INTERVISTE

Tedesco: “Con la Lazio meritavamo di più”

Published

8 minuti ago

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Bologna Lazio

Durante l’intervista post partita di Bologna Sassuolo, l’allenatore dei rossoblù, Domenico Tedesco ha ricordato la prima partita di campionato contro la Lazio nella quale, secondo lui, i biancocelesti non meritavano la vittoria. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Lazio, cambia tutto in difesa: da Romagnoli-Gila a Leite-Doekhi

Le parole di Tedesco sulla partita contro la Lazio nell’intervista dopo Bologna Sassuolo

“Dobbiamo accettarlo perchè con la Lazio e l’Atalanta meritavamo di più, oggi no. Abbiamo concesso troppi contropiedi al Sassuolo”.

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