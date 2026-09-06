INTERVISTE
Tedesco: “Con la Lazio meritavamo di più”
Durante l’intervista post partita di Bologna Sassuolo, l’allenatore dei rossoblù, Domenico Tedesco ha ricordato la prima partita di campionato contro la Lazio nella quale, secondo lui, i biancocelesti non meritavano la vittoria. Ecco le sue parole:
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Le parole di Tedesco sulla partita contro la Lazio nell’intervista dopo Bologna Sassuolo
“Dobbiamo accettarlo perchè con la Lazio e l’Atalanta meritavamo di più, oggi no. Abbiamo concesso troppi contropiedi al Sassuolo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
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|2
|6
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|2
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|0
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|20
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|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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