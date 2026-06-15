Teodori: “I giornali iniziano a parlare della Lazio, Lotito non ha ancora chiesto scusa”

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Laziale, Gianluca Teodori, ha parlato della lettera del presidente Lotito e della complicata situazione in casa Lazio. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Teodori sulla lettera Lotito e sulla contestazione

Teodori sui giornali che parlano della Lazio

“Mi fa piacere il risveglio editoriale. La Lazio sta diventando finalmente un problema di opinione. Qualcuno si è reso conto della disparità di trattamento, era ora che ci si ponesse il problema. La situazione mi sembra peggiorare ogni ora. Da parte di questa società non sento mai parlare di Lazio, se non in riferimento a una lettera rimangiata dalle dichiarazioni successive”.

Teodori sulla lettera di Lotito

“Quella lettera non dice niente, non chiede mai scusa. Si parla di cosa mai fatte. Mi conforta che nella stessa giornata escano su giornali diversi delle indicazioni. In quella lettera non vengono date prospettive. Non ci sono riferimenti certi. Non c’è un’ancora di salvataggio o qualcosa di percorribile. Gattuso non è stato presentato, non c’è notizia di una firma, non sa quali giocatori troverà. Non riusciamo ad avere una prospettiva per la prossima settimana. La protesta ha portato all’attenzione dei media una situazione che prima non aveva. In questa vicenda c’è un prima e un dopo Bisignani”.

Teodori su Lotito

“Non credo che sia possibile entrare nella mente di Lotito. La cosa che più mi preoccupa è lo scollamento dalla realtà. Qui si continuano a far uscire notizie sul mercato, ma forse non ci si rende conto della realtà, c’è disinteresse verso il mercato. Continuare con questo ‘io’ mi sembra che non offra grande margine di manovra alla società”.

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