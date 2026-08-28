LAZIO WOMEN
Women’s Cup, chi sfiderà la Lazio nella terza giornata?
La FIGC ha reso note le gare della terza giornata di Serie A Women’s Cup, la Lazio scenderà in campo contro l’Inter in casa delle nerazzurre.
LEGGI ANCHE: Marchetti a bomba su Fabiani: “Non è qualificato per questo lavoro”
Lazio Women attesa dalla sfida all’Inter nella terza giornata di Serie A.
La FIGC ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il calendario della terza giornata di Serie A Women’s Cup, che vedrà la Lazio Women affrontare l’Inter domenica 6 settembre alle ore 15. Allo stesso orario andrà in scena il match fra Napoli e Parma, inserite nello stesos girone di biancocelesti e nerazzurre.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Venezia
|0
|1
|19
|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI3 giorni ago
Guai per Cataldi, i controlli preoccupano: lo stop si allunga
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
UFFICIALE: Pinamonti alla Lazio a titolo definitivo
-
CALCIOMERCATO LAZIO9 ore ago
Cancellieri punta i piedi, non è detto che parta: lo scenario che preoccupa la Lazio