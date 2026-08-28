Women’s Cup, chi sfiderà la Lazio nella terza giornata?

La FIGC ha reso note le gare della terza giornata di Serie A Women’s Cup, la Lazio scenderà in campo contro l’Inter in casa delle nerazzurre.

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Lazio Women attesa dalla sfida all’Inter nella terza giornata di Serie A.

La FIGC ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il calendario della terza giornata di Serie A Women’s Cup, che vedrà la Lazio Women affrontare l’Inter domenica 6 settembre alle ore 15. Allo stesso orario andrà in scena il match fra Napoli e Parma, inserite nello stesos girone di biancocelesti e nerazzurre.

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