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Col Frosinone prima uscita per la terza maglia della Lazio – FOTO

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10 ore ago

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Maglie Lazio

L’amichevole del Benito Stirpe contro il Frosinone sarà l’occasione per assistere all’esordio della terza maglia ufficiale della Lazio.

LEGGI ANCHE: Frosinone Lazio, dove seguire l’amichevole del 9 agosto

Esordio ufficiale per la terza maglia della Lazio contro il Frosinone.

Prima uscita ufficiale per la terza maglia della Lazio nell’amichevole di questa sera di scena al Benito Stirpe contro il Frosinone. Dopo aver visto nelle precedenti partite le prime due maglie, è arrivato il momento di assistere anche all’esordio della terza casacca della Prima Squadra della Capitale.

Terza Maglia Lazio
Terza Maglia Lazio

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