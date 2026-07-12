Caos terzini, Gattuso blocca Tavares e Mussolini: in uscita Lazzari e Pellegrini

C’è grande abbondanza per quanto riguarda i terzini e, in tal senso, Gattuso ha chiesto di tagliare; Tavares e Floriani Mussolini resteranno, mentre i principali indiziati per partire saranno Lazzari e Pellegrini.

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Terzini nel caos: Lazzari e Pellegrini verso l’addio, Gattuso blocca Tavares e Mussolini

Come sottolinea il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, l’abbondanza di terzini in casa Lazio andrà per forza di cose governata e limata. A destra Marusic, Lazzari e Floriani. A sinistra Tavares, Pedraza e Pellegrini. Inutile a dirsi che i principali indiziati a dire addio a Formello sono proprio Lazzari e Luca Pellegrini. Il primo ha ricevuto offerte da Sassuolo e Monza, mentre per l’ex Juventus ci sarebbe molto mercato all’estero. Da non dimenticare, inoltre, il vecchio interesse da parte del Como in Serie A.

I due calciatori, inoltre, hanno gli ingaggi tra i più pesanti della rosa. L’ex Spal guadagna 1,7 milioni di euro, mentre Pellegrini addirittura arriva a 2,5 milioni a stagione. Per quanto riguarda gli altri, su Tavares e Floriani Mussolini c’è stato il veto di mister Gennaro Gattuso. L’ex Ct della Nazionale vede delle grosse potenzialità in loro e vuole lavorarci concretamente.

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