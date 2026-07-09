Facciamo due conti: ecco il tesoretto a disposizione della Lazio per il mercato

Grazie alle cessioni di Romagnoli, Provedel e Gila, le casse della Lazio si arricchiscono di un tesoretto da utilizzare per sbloccare il mercato in entrata.

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A quanto ammonta il tesoretto risparmiato dalla Lazio con le recenti cessioni?

Con il mercato a saldo zero, la Lazio ha dovuto dare la priorità alle cessioni. In virtù delle partenze di Romagnoli, Provedel e Gila, i biancocelesti hanno incassato circa 36 milioni di euro.

Il Corriere dello Sport scende nel dettaglio. Tre milioni di euro sia per Provedel che per Romagnoli, rispettivamente da Inter e Al Sadd. A questi si aggiungono la metà dei 30 milioni ricavati dalal cessione di Gila al Milan. E siamo già a 21 milioni. Con i 2,6 milioni della rivendita di Muriqi e con i probabili 2,5 milioni di Calvani, sempre in procinto di trasferirsi al Diavolo, arriviamo a oltre 26 milioni di euro.

Al tesoretto per il mercato vanno aggiunti i risparmi sugli ingaggi.

Il conto è presto fatto, la Lazio risparmierà 5 milioni lordi per Romagnoli, 4 per Provedel e 1,6 per Gila. Per un totale di 36 milioni utili a sbloccare il mercato in entrata dei capitolini.

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