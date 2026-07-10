NOTIZIE
DIRETTA – Al via i test atletici all’Isokinetic: tutti gli aggiornamenti
Dopo le visite mediche nella giornata di ieri, giovedì 9 luglio a Formello, oggi 10 luglio è il turno dei test atletici in programma all’Isokinetic di Roma. Di seguito tutti gli aggiornamenti LIVE sui calciatori in arrivo, in tempo reale.
Leggi anche: La Monica: “Girano capitali intorno alla Lazio, vogliono indurre Lotito a vendere”
Test atletici al via all’Isokinetic: tutti gli aggiornamenti LIVE
ORE 12:43 – Sarà Fisayo Dele-Bashiru l’ultimo biancoceleste a sottoporsi ai test fisici prima della pausa pranzo. Gli esami proseguiranno nel pomeriggio.
ORE 12:21 – L’ultimo in ordine di tempo a varcare i cancelli della clinica è stato Nuno Tavares. Patric e Noslin oggi saranno assenti.
ORE 11:57 – Matteo Cancellieri ha fatto il suo ingresso in struttura.
ORE 11:46 – E’ arrivato anche Rovella. A breve il suo turno.
ORE 11:42 – Il neo-acquisto Bruno Galassi ha portato a termine i test fisici e lascia la clinica.
ORE 11:26 – E’ arrivato in questi istanti anche Luca Pellegrini.
ORE 10:49 – Arriva anche la seconda novità del mercato biancoceleste, Alfonso Pedraza.
ORE 10:35 – Bruno Galassi, neoacquisto della Lazio in questa sessione estiva, ha fatto anche lui il suo ingresso all’Isokinetic.
ORE 10:25 – E’ il momento, ora, del capitano Mattia Zaccagni. Per Lazzari, intanto, sono da poco terminati i test atletici.
ORE 10:15 – Tocca anche a Oliver Provstgaard.
ORE 09:59 – Il quarto ad arrivare è Adam Marusic.
ORE 09:47 – Anche Floriani Mussolini arriva all’Isokinetic.
ORE 09:24 – Arrivato in questi minuti anche Taylor.
ORE 9:10 – Il primo a varcare la soglia dell’Isokinetic è Manuel Lazzari.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO15 ore ago
Gila al Milan: le prime parole dello spagnolo in rossonero
-
CALCIOMERCATO LAZIO22 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Provedel all’Inter, ci siamo: i nerazzurri comunicano l’acquisto
-
CALCIOMERCATO LAZIO15 ore ago
Diogo Leite ha scelto l’Arabia: è vicino all’Al-Diriyah