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DIRETTA – Al via i test atletici all’Isokinetic: tutti gli aggiornamenti

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3 ore ago

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Test atletici Lazio Isokinetic

Dopo le visite mediche nella giornata di ieri, giovedì 9 luglio a Formello, oggi 10 luglio è il turno dei test atletici in programma all’Isokinetic di Roma. Di seguito tutti gli aggiornamenti LIVE sui calciatori in arrivo, in tempo reale.

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Test atletici al via all’Isokinetic: tutti gli aggiornamenti LIVE

ORE 12:43 – Sarà Fisayo Dele-Bashiru l’ultimo biancoceleste a sottoporsi ai test fisici prima della pausa pranzo. Gli esami proseguiranno nel pomeriggio.

ORE 12:21 – L’ultimo in ordine di tempo a varcare i cancelli della clinica è stato Nuno Tavares. Patric e Noslin oggi saranno assenti.

ORE 11:57 – Matteo Cancellieri ha fatto il suo ingresso in struttura.

ORE 11:46 – E’ arrivato anche Rovella. A breve il suo turno.

ORE 11:42 – Il neo-acquisto Bruno Galassi ha portato a termine i test fisici e lascia la clinica.

ORE 11:26 – E’ arrivato in questi istanti anche Luca Pellegrini.

ORE 10:49 – Arriva anche la seconda novità del mercato biancoceleste, Alfonso Pedraza.

ORE 10:35 – Bruno Galassi, neoacquisto della Lazio in questa sessione estiva, ha fatto anche lui il suo ingresso all’Isokinetic.

ORE 10:25 – E’ il momento, ora, del capitano Mattia Zaccagni. Per Lazzari, intanto, sono da poco terminati i test atletici.

ORE 10:15 – Tocca anche a Oliver Provstgaard.

ORE 09:59 – Il quarto ad arrivare è Adam Marusic.

ORE 09:47 – Anche Floriani Mussolini arriva all’Isokinetic.

ORE 09:24 – Arrivato in questi minuti anche Taylor.

ORE 9:10 – Il primo a varcare la soglia dell’Isokinetic è Manuel Lazzari.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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