Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ALLENAMENTI – Lo stop forzato dei campionati ha rivoluzionato i calendari di tutti gli eventi sportivi. Nell’incertezza totale circa i tempi di ripresa dei tornei, condizionati inevitabilmente dall’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus, nel mondo del calcio si fa strada la volontà comune di finire sul campo le competizioni. Il primo passo sarà quello di riprendere gli allenamenti e, se la curva dei contagi non subirà variazioni, si potrà tornare sui campi dal prossimo 4 maggio.

Lazio, visite mediche dal 27 aprile

La Lazio fa affidamento sulle parole del Ministro Spadafora e ha già pronto il piano d’azione per ripartire per il quale, però, servirà il via libera della FIGC. Come riporta il Corriere dello Sport, se la data del 4 maggio sarà confermata, i biancocelesti inizieranno le visite mediche il 27 aprile. Tutti i giocatori, lo staff, e i tecnici di Formello saranno sottoposti a tamponi, e non solo. Il presidente Lotito si è fatto recapitare dalla Cina i test sierologici, mascherine FFP3, occhiali e guanti. Il piano segue alla lettera le raccomandazioni del comitato tecnico scientifico. Ma non si procederà senza il via libera della Federazione.

