NEWS DELLA GIORNATA – Si avvicina la ripresa della Serie A dopo i mesi difficili di lockdown. Il quadro legato alla pandemia di Covid-19 migliora progressivamente. I dati di oggi parlano di un rallentamento significativo di contagi, decessi e ricoveri in terapia intensiva. Con il peggio alle spalle il campionato si prepara a riprendere da dove era stato interrotto. Nel pomeriggio il ministro dello sport, Spadafora, ha ricevuto l’amministratore delegato di Sky Italia per discutere della possibilità di trasmettere in chiaro le restanti partite della massima serie. L’incontro è stato proficuo.

Casa Lazio

Simone Inzaghi ha già la testa proiettata alla trasferta di Bergamo. Contro l’Atalanta sarà un crocevia fondamentale per continuare a coltivare i sogni Scudetto. Oggi, a Formello, il tecnico ha aggregato alla squadra Raul Moro, giovane talento della Primavera. Intanto arrivano i complimenti del capitano della Juventus, Giorgio Chiellini. Il centrale bianconero ha espresso parole di elogio per Luis Alberto, Milinkovic e Immobile che guida la classifica cannonieri.

