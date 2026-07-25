Thayllon Roberth dos Santos: chi è il gioiellino dell’Avaí nel mirino della Lazio

Si chiama Thayllon Roberth dos Santos, ha soli 19 anni, è brasiliano, si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Avaí in Serie B brasiliana e piace molto alla Lazio. La notizia è riportata da Ge, ma parla di un interesse ancora in fase preliminare.

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Calciomercato: alla Lazio piace il 19enne brasiliano dell’Avaí Thayllon, tutti gli aggiornamenti

Si tratta di uno dei talenti più fulgidi e brillanti del club di Santa Catarina, e per questo nelle mire di molte squadre europee. La società biancoceleste, secondo quanto raccolto, avrebbe effettuato un primo sondaggio per il calciatore, in una fase ancora però del tutto preliminare e valutativa. Il giovane, appena 19 anni, è nato a Porto Alegre, in Brasile, nell’agosto del 2006. Thayllon Roberth dos Santos è un’ala destra di piede mancino, con grande abilità nei dribbling e nel tiro a giro.

Prima di approdare nella seconda divisione del calcio brasiliano, all’Avaí, il talento 19enne ha militato nei settori giovanili del Bahia de Feira e dello SKA Brasil. Nel corso del 2026, Thayllon ha totalizzato otto gol e fornito otto assist in 36 presenze. Le sue qualità emergono soprattutto quando ha campo aperto, dove può dare sfogo e sfoggio alla sua abilità nel dribbling. Il sondaggio, ripetiamo, è ancora in una fase del tutto preliminare e anticipatoria di qualsiasi interessamento concreto.

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