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INTERVISTE

Prima della sfida con il Napoli, Theate si rammarica per il risultato contro la Lazio

Published

3 ore ago

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Stadio Dall'Ara

Il Bologna è stato impegnato sul campo del Napoli, nella quarta giornata di Serie A, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica, prima dell’inizio della gara, persa per 1 a 0, Theate ha commentato la situazione di classifica con i giornalisti di Sky Sport ed è tornato sulla sconfitta, al debutto, contro la Lazio.

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Il commento di Theate sulla sconfitta del suo Bologna contro la Lazio

La squadra di Tedesco ha un solo punto, dopo le sconfitte contro Lazio e Atalanta e il pareggio rimediato nella sfida con il Sassuolo.

A pochi istanti dall’inizio della sfida del Maradona, il difensore rossoblu Arthur Theate  ha analizzato l’inizio di campionato della sua squadra con rammarico, ripercorrendo gli insuccessi maturati, a cominciare da quello contro la Lazio: 

Penso ci siano state delle partite dove abbiamo giocato molto bene. Non c’ero contro la Lazio ma dovevamo prendere punti, così come contro l’Atalanta. Il segnale positivo è che abbiamo giocato bene. Ora serve prendere punti però. Questa a Napoli una trasferta difficile, lo sappiamo ma vogliamo crescere”.

I rossoblu, per loro sfortuna, non sono riusciti a mettere punti in cascina neppure a Napoli.

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7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 3
9 Atalanta 6 4
10 Lecce 6 4
11 Napoli 6 4
12 Sassuolo 4 3
13 Udinese 4 3
14 Torino 3 3
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 3
17 Bologna 1 4
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