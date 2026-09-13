Prima della sfida con il Napoli, Theate si rammarica per il risultato contro la Lazio

Il Bologna è stato impegnato sul campo del Napoli, nella quarta giornata di Serie A, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica, prima dell’inizio della gara, persa per 1 a 0, Theate ha commentato la situazione di classifica con i giornalisti di Sky Sport ed è tornato sulla sconfitta, al debutto, contro la Lazio.

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La squadra di Tedesco ha un solo punto, dopo le sconfitte contro Lazio e Atalanta e il pareggio rimediato nella sfida con il Sassuolo.

A pochi istanti dall’inizio della sfida del Maradona, il difensore rossoblu Arthur Theate ha analizzato l’inizio di campionato della sua squadra con rammarico, ripercorrendo gli insuccessi maturati, a cominciare da quello contro la Lazio:

“Penso ci siano state delle partite dove abbiamo giocato molto bene. Non c’ero contro la Lazio ma dovevamo prendere punti, così come contro l’Atalanta. Il segnale positivo è che abbiamo giocato bene. Ora serve prendere punti però. Questa a Napoli una trasferta difficile, lo sappiamo ma vogliamo crescere”.

I rossoblu, per loro sfortuna, non sono riusciti a mettere punti in cascina neppure a Napoli.

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