INTERVISTE
Prima della sfida con il Napoli, Theate si rammarica per il risultato contro la Lazio
Il Bologna è stato impegnato sul campo del Napoli, nella quarta giornata di Serie A, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica, prima dell’inizio della gara, persa per 1 a 0, Theate ha commentato la situazione di classifica con i giornalisti di Sky Sport ed è tornato sulla sconfitta, al debutto, contro la Lazio.
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Il commento di Theate sulla sconfitta del suo Bologna contro la Lazio
La squadra di Tedesco ha un solo punto, dopo le sconfitte contro Lazio e Atalanta e il pareggio rimediato nella sfida con il Sassuolo.
A pochi istanti dall’inizio della sfida del Maradona, il difensore rossoblu Arthur Theate ha analizzato l’inizio di campionato della sua squadra con rammarico, ripercorrendo gli insuccessi maturati, a cominciare da quello contro la Lazio:
“Penso ci siano state delle partite dove abbiamo giocato molto bene. Non c’ero contro la Lazio ma dovevamo prendere punti, così come contro l’Atalanta. Il segnale positivo è che abbiamo giocato bene. Ora serve prendere punti però. Questa a Napoli una trasferta difficile, lo sappiamo ma vogliamo crescere”.
I rossoblu, per loro sfortuna, non sono riusciti a mettere punti in cascina neppure a Napoli.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|10
|4
|2
|Roma
|9
|3
|3
|Inter
|9
|3
|4
|Cagliari
|9
|4
|5
|Milan
|8
|4
|6
|Como
|7
|3
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|3
|9
|Atalanta
|6
|4
|10
|Lecce
|6
|4
|11
|Napoli
|6
|4
|12
|Sassuolo
|4
|3
|13
|Udinese
|4
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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