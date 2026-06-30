Sondaggio per Tiago Gabriel: il difensore è destinato a restare una preziosa suggestione

Il nome di Tiago Gabriel torna di moda in casa Lazio, dopo il sondaggio risalente alla sessione di calciomercato di gennaio. La concorrenza su di lui è folta e il prezzo è elevato: difficile, quindi, che il difensore del Lecce possa arrivare.

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Tiago Gabriel

La Lazio deve riempire la casella lasciata libera dall’uscita di Alessio Romagnoli e dal probabile addio di Mario Gila. Come riporta il Messaggero, l’obiettivo è quello di raggiungere calciatori giovani, ma carismatici, in grado di reggere la pressione della piazza. Torna così di moda il nome di Tiago Gabriel, difensore centrale del Lecce per cui era stato condotto un sondaggio a gennaio. Il suo profilo piace, e non poco. Tuttavia, il costo del cartellino sembra essere fuori dalla portata dei biancocelesti e su di lui si registra la concorrenza di molti club, primo fra tutti il Milan.

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