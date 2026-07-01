Lazio, l’appello del tifo organizzato alla vigilia della contestazione: “Portate i vostri bambini”

Alcuni rappresentanti del tifo organizzato biancoceleste hanno concesso un’intervista ai microfoni di Radio Laziale nel giorno di vigilia della contestazione verso la proprietà rivolgendo un appello ai tifosi che sceglieranno di partecipare.

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L’appello del tifo organizzato della Lazio verso la contestazione

“Portate i vostri bambini per chi li ha, prendeteli per mano e portateli perché domani sarà un giorno storico per la tifoseria laziale. Una volta che saranno grandi dovranno poter dire ‘io c’ero’. Quello che faremo domani non è mai stato fatto e sarà l’ennesima spallata. Servirà a qualcosa? Non lo so e non mi interessa. Noi, però, potremo dire che avremo fatto tutto il possibile.

Come detto nel comunicato, ci sarà il corteo con il suo significato importante, ma quello che viene dopo lo è ancora di più. Invitiamo tutti quanti a restare fino a fine serata. Chi non riesce a venire per il corteo può venire dopo, perché comunque si andrà avanti fino a mezzanotte inoltrata. Non avete scuse perché ne vale veramente la pena.”

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