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Il tifo organizzato: “Flaminio? Nessun sogno, nessuna solida realtà”

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2 ore ago

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Tifo organizzato comunicato Flaminio Euro 2032

Attraverso un comunicato diffuso su Instagram, il tifo organizzato della Lazio ha preso posizione in merito all’esclusione del Flaminio dagli stadi candidati a ospitare Euro 2032, nonostante gli ambiziosi annunci dello scorso inverno.

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Il comunicato del tifo organizzato sull’esclusione del Flaminio tra i candidati di Euro 2032

“Nessun sogno, nessuna realtà!

Era il 12 gennaio 2024 quando la Lazio annunciava pubblicamente il proprio interesse per la riqualificazione del Flaminio, individuandolo come possibile futura casa del club.

Il 17 febbraio 2026, durante la conferenza di presentazione del progetto stadio, viene indicato il Flaminio come possibile stadio per Euro 2032. Difatti, nella stessa occasione, la società annuncia “Lazio 2032 – Il Sogno Responsabile”, il progetto che avrebbe dovuto illustrare, nelle settimane successive, il percorso strategico del club verso il futuro.

La conferenza de “Il Sogno Responsabile” non si è mai tenuta. Il 30 settembre 2026, la FIGC trasmette alla UEFA i dossier relativi a 13 città e 14 stadi che proseguiranno il percorso verso Euro 2032.

Lo Stadio Flaminio non è presente”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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