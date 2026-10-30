Il tifo organizzato sul pack tre partite: “Un gesto disperato per fare cassa”

Il tifo organizzato della Lazio, attraverso i canali social, ha risposto a Claudio Lotito, con un comunicato dopo la promozione del pack tre partite compreso il derby: ecco la posizione dei tifosi sul tentativo di svendita dei biglietti.

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Il comunicato del tifo organizzato sul pack tre partite

“Pacco, doppio pacco e contropaccotto. Dopo il flop del pack precedente il sig. lotito, novello Nanni Loy, ci riprova con 3 partite a prezzi stracciati ed in più ci inserisce il derby per attrarre gli ‘allocchi’ di turno”.

“Anche questa volta i gruppi del tifo organizzato risponderanno con un netto ‘Stai bene così’! Queste sono le mosse di chi, pur di fare cassa, decide di svendere mettendo in atto un gesto disperato tipico di chi non sa più cosa inventarsi pur di racimolare qualche spicciolo”.

“La nostra linea resta sempre la stessa e, come abbiamo sempre fatto, decideremo noi quando entrare, a quali partite presenziare e, oltre ai derby, se vogliamo regalarci una domenica di lazialità a casa nostra, perché siamo uomini liberi e come tali ci comportiamo, senza obbligare nessuno a seguirci, decidendo come gestire il nostro denaro ed il nostro amore, se vogliamo entriamo altrimenti restiamo fuori. Non ci facciamo comprare con queste offerte da discount perché l’amore per la nostra Lazio non è un prodotto da scaffale…noi preferiamo il bancone del pub! Avanti Lazio! Avanti Laziali! I gruppi del tifo organizzato”.

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