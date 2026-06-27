Tifo organizzato: “Siamo liberi ed indipendenti, chi vuole può contribuire economicamente”

I rappresentanti del tifo organizzato della Lazio stanno preparando la più grande manifestazione di dissenso delle tifoserie italiane: sui profili social hanno dato la possibilità, di poter partecipare economicamente, e finanziare le spese.

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Il comunicato sulla possibilità di finanziare le spese della manifestazione

Ecco il comunicato del tifo organizzato della Lazio per permettere ai tifosi laziali di poter partecipare volontariamente a livello economico e finanziare le spese della grande manifestazione di giovedì 2 luglio:

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