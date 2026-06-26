Tifo organizzato: “Mostreremo al mondo intero cosa stiamo subendo!”

In un’intervista concessa ai microfoni di Radio Laziale, i rappresentanti del tifo organizzato della Lazio hanno parlato della grande contestazione nei confronti della società in programma per il 2 luglio. Ecco le ragioni della protesta e l’organizzazione dell’evento.

LEGGI ANCHE: Agostinelli: “La corda si è spezzata. Ora i tifosi non li puoi fermare”

Le parole del tifo organizzato della Lazio sulla contestazione in programma il 2 luglio

“Abbiamo pensato di riscendere nuovamente in piazza, come facciamo da tre anni, per far vedere all’opinione pubblica, alla città e al mondo intero quello che stiamo subendo da parte della società e del presidente, che hanno tolto tutto quello che di lazialità c’era all’interno della società. Siamo una tifoseria che ormai è stanca di subire le vessazioni e le prepotenze che ci vengono fatte quotidianamente. Questa manifestazione deve portare in piazza veramente tutti quelli che fino ad oggi si sono riempiti la bocca di dissenso, quelli che sono stanchi di questa situazione. Chiamiamo tutti a raccolta: sia quelli che hanno deciso sacrificare il proprio abbonamento decennale, sia quelli che hanno deciso di sottoscriverlo ma sono in netto dissenso verso questa società”.

Sul luogo e il programma dell’evento

“Staremo a Ponte Milvio. Non lato piazza di Ponte Milvio ma dall’altro lato, verso piazzale Cardinal Consalvi, viale Tiziano. Ci saranno dibattiti di personaggi importanti, cantanti che hanno messo a disposizione la loro arte per la tifoseria biancoceleste e infine noi, tifo organizzato, che diremo la nostra su quello che è successo in questo periodo”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP