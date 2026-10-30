Il tifo organizzato: “Il pack? È un’offerta vergognosa, un’estorsione morale”

Dopo aver pubblicato un comunicato a riguardo, il tifo organizzato, per tramite di un suo rappresentante, è tornato a scagliarsi in un‘intervista in collegamento con Radio Laziale contro il pack 3 gare ricomprendente il derby contro la Roma: la decisione dei sostenitori è chiara.

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Le parole de tifo organizzato nell’intervista contro il pack ricomprendente il derby

“Accettiamo queste squallide offerte perché già abbiamo detto che non è una questione economica, perché noi riempivamo lo stadio anche quando queste offerte non c’erano. Quando abbiamo richiesto una sensibilità maggiore a questa presidenza la risposta è stata picche. Adesso si aspettano che perché c’è un derby ci tirano l’osso e noi rispondiamo assolutissimamente no. Noi stiamo tutti quanti dalla stessa parte, come spero staremo tutti quanti dalla stessa parte, come spero che staremo dalla stessa parte anche per quello che riguarda quest’offerta vergognosa, quest’estorsione morale che viene fatta nei confronti dei tifosi della Lazio facendoli abboccare con un biglietto per il derby. Siamo noi che decidiamo perché noi siamo i tifosi della Lazio, noi siamo una famiglia, noi siamo un gruppo solido e unito e noi decidiamo quello che fare e non fare dei nostri soldi e delle nostre giornate”.

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