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L’invito del tifo organizzato per un grande spettacolo al Bluenergy Stadium

Published

3 ore ago

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Tifosi Lazio

Durante la rubrica Matchday in onda su Radio Laziale, il tifo organizzato della Lazio ha invitato tutti coloro che si recheranno ad Udine in trasferta a portare con sé uno stendardo.

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L’invito del tifo organizzato della Lazio in vista della trasferta di Udine.

“Possiamo dare un input. Tutti i ragazzi che hanno uno stendardo lo portino a Udine. Cerchiamo di portarne il più possibile”L’invito è arrivato durante la rubrica Matchday in diretta su Radio Laziale.

L’idea è quella di creare un effetto ancora più spettacolare di Bologna, un modo originale per colorare il settore ospiti del Blueenergy Stadium.

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