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L’invito del tifo organizzato per un grande spettacolo al Bluenergy Stadium
Durante la rubrica Matchday in onda su Radio Laziale, il tifo organizzato della Lazio ha invitato tutti coloro che si recheranno ad Udine in trasferta a portare con sé uno stendardo.
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L’invito del tifo organizzato della Lazio in vista della trasferta di Udine.
“Possiamo dare un input. Tutti i ragazzi che hanno uno stendardo lo portino a Udine. Cerchiamo di portarne il più possibile”. L’invito è arrivato durante la rubrica Matchday in diretta su Radio Laziale.
L’idea è quella di creare un effetto ancora più spettacolare di Bologna, un modo originale per colorare il settore ospiti del Blueenergy Stadium.
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