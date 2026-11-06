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Nuovo annuncio del tifo organizzato, appuntamento alla stazione Termini: tutti i dettagli

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2 ore ago

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Tifo organizzato Lazio annuncio iniziativa

Il tifo organizzato della Lazio, sui propri canali social, ha fatto sapere che alle ore 12 di oggi, venerdì 6 novembre 2026, ci sarà l’annuncio di una nuova iniziativa: appuntamento alla stazione Termini sabato 7 novembre alle ore 14:45, ecco tutti i dettagli.

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Il nuovo annuncio del tifo organizzato della Lazio: di cosa si tratta

“Oggi alle ore 12 sarà annunciata un’iniziativa del tifo organizzato”, si legge infatti sulla foto pubblicata. Molto probabilmente, l’iniziativa riguarderà Napoli Lazio: non resta che aspettare.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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