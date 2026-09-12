INTERVISTE
“Mai al tavolo con Lotito”: il chiarimento del tifo organizzato
In seguito alle recenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale, che qualcuno ha mal interpretato, il tifo organizzato della Lazio è intervenuto per chiarire la propria posizione nei confronti di Lotito e dell’eventualità di sedersi al tavolo con il presidente del club capitolino.
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Il chiarimento del tifo organizzato della Lazio in merito alla possibilità di incontrarsi con Lotito.
“Non si perde mai occasione di volerci mettere in bocca e decontestualizzare le parole che diciamo. L’intervento di ieri era molto chiaro e deciso, concluso con una provocazione che era, tra virgolette, una battuta. Allora, partiamo dall’assioma, come dice il presidente: noi a tavola con lui non abbiamo nulla da dirci. Noi a tavola con lui non ci metteremo né ora né mai.
Il paradosso, la provocazione, o iperbole provocatoria, se la vogliamo definire con tutte le cognizioni e le figure retoriche, stava nello specificare che lui dovendo andare in televisione a chiedere scusa, era un’assurdità. Noi abbiamo fatto una scelta di dignità e di amore. Se noi ci mettiamo a quella tavola è finita la dignità e l’amore nei confronti della nostra gente”.
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