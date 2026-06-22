Ultim’ora, il tifo organizzato della Lazio annuncia un evento importante con un comunicato

Il tifo organizzato della Lazio ha appena condiviso un comunicato sulle proprie pagine social: presto verrà annunciato un evento che avrà luogo nei primi giorni di luglio, richiesta la partecipazione di tutti i sostenitori biancocelesti per far sentire la propria voce.

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Comunicato del tifo organizzato della Lazio, annunciato un evento importante a luglio

Torna a farsi sentire il tifo organizzato della Lazio. Pochissimi minuti fa è stato diffuso un comunicato rivolto a tutti i sostenitori biancocelesti, accompagnato dall’invito a prestare la massima attenzione. Al centro del messaggio, l’annuncio di un’iniziativa importante che potrebbe prendere forma tra il 2 e il 5 luglio. Al momento non emergono ulteriori dettagli su luogo, modalità e contenuti dell’evento, ma il tono del comunicato lascia intendere fermezza, compattezza e prontezza nell’azione. Di seguito il post diffuso dalle pagine Instagram match_day_sslazio e vdn_official.

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