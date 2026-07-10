Il tifo organizzato non ci sta: “Presentare Gattuso durante gli Stati Generali provocazione di una società allo sbando”

Il tifo organizzato della Lazio ha emesso un duro comunicato sui propri canali ufficiali contro la società biancoceleste per la decisione di programmare la presentazione del nuovo tecnico Gennaro Gattuso in concomitanza con gli Stati Generali della Lazialità (evento del quale da tempo si conoscevano data e orario…).

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Il comunicato del tifo organizzato contro la proprietà

“Fissare la presentazione di Mister Gattuso lo stesso giorno e alla stessa identica ora degli “Stati Generali” è l’ennesima provocazione di una società allo sbando, un tentativo disperato e inutile di creare un diversivo mediatico per oscurare la voce dei tifosi e nascondere la realtà in una contestazione ormai totale.

Noi non cadremo in questo tranello e per questo ci auguriamo che domani la sala stampa di Formello resti completamente deserta, perché chiunque deciderà di presentarsi a quella conferenza si farà complice dell’ennesimo schiaffo alla tifoseria.

Per quanto ci riguarda la presentazione di domani non esisterà. Nessun teatrino societario può distogliere l’attenzione dalla reale situazione, domani l’unico appuntamento che esiste sono gli “STATI GENERALI”.

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