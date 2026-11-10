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Tifo organizzato, cuore d’oro: continua la raccolta a favore dei cani, ecco l’iniziativa
Il tifo organizzato della Lazio, con una comunicazione ufficiale via social, ha fatto sapere che l’iniziativa solidale “Ma che bel cane, di che razza è? Amore puro” a favore dei cani prosegue. Ecco, di seguito, la nota ufficiale.
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Il tifo organizzato e l’iniziativa solidale a favore dei cani
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
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|11
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|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
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|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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