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Tifo organizzato, cuore d’oro: continua la raccolta a favore dei cani, ecco l’iniziativa

Published

5 ore ago

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Tifo organizzato Lazio iniziativa solidale cani

Il tifo organizzato della Lazio, con una comunicazione ufficiale via social, ha fatto sapere che l’iniziativa solidale “Ma che bel cane, di che razza è? Amore puro” a favore dei cani prosegue. Ecco, di seguito, la nota ufficiale.

Leggi anche: Cataldi-Lazio, sarà addio a fine stagione: ecco l’annuncio di Schira

Il tifo organizzato e l’iniziativa solidale a favore dei cani

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 10
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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