Tifo organizzato: “Iniziativa senza scopo di lucro, ci muoveremo per vie legali”

Il tifo organizzato della Lazio ha smentito le ricostruzioni de Il Fatto Quotidiano, respingendo l’ipotesi che la manifestazione contro la gestione societaria avesse finalità di lucro e fosse legato ad organizzazioni criminali.

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La risposta del tifo organizzato della Lazio contro le accuse di finalità di lucro

Attraverso un post sui social, il tifo organizzato della Lazio, ha preso le distanze dalle notizie uscite negli ultimi giorni, ribadendo che l’iban utilizzato per la manifestazione, non è legato alla società citata negli articoli.

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