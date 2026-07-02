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Corteo tifosi Lazio: cori contro sciarpa della Roma in viale Tiziano (VIDEO)
Durante la manifestazione dei tifosi laziali del 2 luglio, lungo viale Tiziano i tifosi hanno visto una sciarpa della Roma in bella vista e non si sono certo trattenuti: immediatamente hanno fatto partire cori di sfottò.
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Cori di sfottò dei tifosi contro la sciarpa della Roma appesa in viale Tiziano
I laziali, in grande partecipazione al corteo, non hanno certo finto di non vedere il vessillo dei cugini, e lo hanno “celebrato” alla loro maniera. Di seguito, il video.
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