Connect with us

NOTIZIE

Corteo tifosi Lazio: cori contro sciarpa della Roma in viale Tiziano (VIDEO)

Published

3 ore ago

on

Il vessillo di un'aquila laziale

Durante la manifestazione dei tifosi laziali del 2 luglio, lungo viale Tiziano i tifosi hanno visto una sciarpa della Roma in bella vista e non si sono certo trattenuti: immediatamente hanno fatto partire cori di sfottò.

Leggi anche: “Paparelli: “Quello che mi interessa è che i laziali siano uniti e si tengano sotto braccio

Cori di sfottò dei tifosi contro la sciarpa della Roma appesa in viale Tiziano

I laziali, in grande partecipazione al corteo, non hanno certo finto di non vedere il vessillo dei cugini, e lo hanno “celebrato” alla loro maniera. Di seguito, il video.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

PIÙ LETTI