Tifosi infuriati: “Nuove maglie? Sono solo mistificatori e provocatori”

La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha presentato le nuove maglie per la stagione 2026-2027, scatenando però in questo modo l’ira dei tifosi biancocelesti: l’accusa è di aver scelto proprio il giorno della protesta di massa in programma a Ponte Milvio.

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Presentate le nuove maglie della Lazio: i tifosi infuriati si scatenano contro la società

Innumerevoli i commenti di contestazione e astio verso la società. Eccone alcuni: “Le maglie sono anche belle, ma oggi non ce ne importa nulla: vendi e vattene!”, “Presentate le maglie il giorno della contestazione? Provocatori!”, “Libera la Lazio!”, “Mistificatori e venduti, presentate le maglie il giorno della protesta”. Altri si soffermano sull’estetica delle maglie, complessivamente apprezzate, ma il giudizio negativo sulla proprietà non cambia: “Le maglie stranamente sono bella, ma vattene”, “Guarda caso che coincidenze, proprio il giorno della protesta”, “Ma pensate che siamo scemi?”.

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